BRTK heyeti Tatar'ı ziyaret etti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı ile Kurum Müdürü Meryem Özkurt, BRTK’nın 56’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Özkurt ve Kanlı, ilk olarak Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, 25 Aralık Çarşamba günü Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yapılacak resepsiyona davet ettiler.

Başbakan Ersin Tatar kabulde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Kıbrıs Türk halkına büyük hizmet verdiğini ifade etti.

Başbakan Tatar, BRT’nin 56 yıl önce sesini dünyaya duyurabilmek adına fedakarlıkla ve birçok sıkıntıyla mücadele ederek, bugünlere geldiğini anlattı.

BRT’nın bugün uydu yayınları, internet ve sosyal medya üzerinden dünyanın her yerine sesini ulaştırdığını kaydeden Tatar, yayınlarında da her platformdan çeşitli görüşlere yer verdiğini söyledi.

Tatar, BRT’nin Kıbrıs Türk halkının hayatını yansıttığını ve 56 yılda büyük kazanımlar sağladığını belirtti.

BRT’nin Kıbrıs Türk gençliğinin ambargolara rağmen gerçekleştirdiği spor ve diğer her türlü faaliyeti dünyaya duyurduğunu ifade eden Tatar, BRT’nin bütçesini en iyi şekilde kullandığını, BRT’nin verdiği hizmetler sonucunda özel kanalların da sesini duyurabildiğini anımsattı.

Uzun yıllardır bekleyen BRT yasasının hükümetin gündeminde olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, “Yasanın içerisinde bazı tartışmalı konular olsa da, hükümetin iradesi bu yasanın geçmesi yönündedir” dedi.

Başbakan Tatar, KKTC’nin güçleneceğini, geleceğe olan umudunu daha da pekiştireceğini ve sesini dünyaya duyurmaya devam edeceğini vurguladı.

Hayatını kaybeden eski BRT çalışanlarını da anan Başbakan, BRTK’nın 56’ncı yılını ve çalışanları kutladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı ve Kurum Müdürü Meryem Özkurt, Başbakan Tatar’ın ardından, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret ederek, resepsiyona davet ettiler.