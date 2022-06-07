BRTK Müdürüne seçim yasaklarının çiğnendiği gerekçesiyle 2 ay hapis cezası!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasağı kararına uymadığı için Lefkoşa Ceza Mahkemesinde yargılanan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, suçlu bulundu. Özkurt hakkında 2 ay hapis cezası verildi.

Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin edindiği bilgiye göre, aleyhine getirilen iki davadan suçlu bulunan, ilk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapislik cezası alan Özkurt’un cezasının 2 ay olmasına karar verildi.

YSK’nın kararlarına aykırı olan yayınların, Geçitköy'de gerçekleştirilen baraj açılış töreniyle, Kapalı Maraş'ta törenle ilgili olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022, 16:01