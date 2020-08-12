Brucella zararları ödeniyor

Ocak Temmuz döneminde Brucella hastalığından zarar gören üreticilere tazminatları ödenmeye başlandı.

Genel Tarım Sigortası Fonundan yapılan yazılı açıklamada, Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Ocak-Temmuz dönemine ait tazminatlarının bugün ödenmeye başlandığı kaydedildi.

Hayvanları zarar gören 13 üreticiye, 8 büyükbaş ve 119 küçükbaş vakası için toplam 75 bin 500 TL tazminat ödenecek.

Tazminat çekleri kimlik kartı ibraz koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alınabiir.