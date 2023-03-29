BTHK, Gizmoswift İnternet Ltd.’in internet servis sağlayıcılığı yetkilendirmesinin iptal edilmesine karar verdi

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Yönetim Kurulu’nun, Gizmoswift İnternet Ltd.’in internet servis sağlayıcılığı yetkilendirmesinin iptal edilmesine karar verdiği bildirildi.

BTHK’dan yapılan açıklamada, BTHK Yönetim Kurulu’nun aldığı 24 Mart tarihli ve 2023–K/BTHK–12.38 sayılı kararı ile Gizmoswift İnternet Ltd.’in internet servis sağlayıcılığı yetkilendirmesinin 24 Nisan tarihinde iptal edilmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, 24 Mart tarihinden itibaren bir aylık sürede, Gizmoswift İnternet Ltd.’in mevcut abonelerinin, mağduriyetini gidermek için yetkilendirilmiş bir başka haberleşme sağlayıcıya devredilmelerine, Gizmoswift İnternet Ltd.’in sadece mevcut aboneliği devam eden abonelerine hizmet vermesine ve yeni abone alımı yapmamasına ve/veya mevcut abonelerin abonelik yenileme işlemini yapmamasına karar verildiği kamuoyuna duyuruldu.