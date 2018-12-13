CTP Milletvekili Fikri Toros da, dün Cumhurbaşkanlığı bütçesi konusunda yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin 1960 Cumhuriyetinden dışlanması sonrasında yaşanan olaylara değinerek, 55 yıldır çözülemeyen Kıbrıs sorunun sürekli olarak evirilerek, kompleks, çok boyutlu ve tahammül edilemez bir safhaya girdiğine işaret etti.

55 yıldır tüm siyasi gelişmelere rağmen, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Kıbrıs Türk toplumun bir varoluş mücadelesi verdiğine işaret eden Toros, yurt dışında bulunan Kıbrıslı Türklerin sayısına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk toplumunun maruz kaldığı izolasyonlara işaret eden Toros, Kıbrıslı Türklerin uluslararası tanınmamışlığı nedeniyle yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Kıbrıs Türk toplumun uluslararası ticaret anlaşmaları yapamadığını ifade eden Toros, Kıbrıslı Türklerin hak sahibi olduğu doğal gaz konusunda da denklem dışı bırakıldığını söyledi.

“Bu bizim suçumuz değildir, biz bu muameleyi hak etmiş değiliz” diyen Toros, federal Kıbrıs vizyonu ile seçilmiş Cumhurbaşkanı Akıncı’nın göreve geldiği günden bu yana bu durumu ortaya koyduğunu, dile getirdiğini, durumu anlattığını aktardı.

Süreç içinde Akıncı tarafından iki kesimliliğin somut bir şekilde tanımlandığını belirten Toros, Cumhurbaşkanı eleştirilirken, süreç içinde kaydedilen yakınlaşmalar bilinerek yapılması gerektiğine işaret etti, Kıbrıs sorununun devam etmesinin, Kıbrıs Rum toplumunun potansiyellerin gerisinde kalmasına da neden olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığının son yıllarda çok güzel bir başka görevi de yerine getirdiğine işaret eden Toros, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kurularak, çalışmalar yürütmesinin önemine işaret etti.

Toros, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kulis heyetini güçlendirerek, diplomatik çalışmalarını arttırarak devam ettirmesi görüşünü dile getirdi.