Bu gece 00.00 – 06.00 arası internet bağlantılarında belli aralıklarla kesintiler olacak

Bu gece 00.00 – 06.00 arası internet bağlantılarında belli aralıklarla kesintiler olacak
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Yurtdışı internet bağlantısının sağlandığı 2 cihazın 1 tanesinde kapasite artırımı nedeniyle cihaz değişimi yapılacağından bu gece 00.00-06.00 saatleri arasında internet bağlantılarında belli aralıklarla kesintiler olacağı açıklandı.

Telekomünikasyon Dairesinden yapılan açıklamada, kesintiden dolayı abonelerden anlayış beklendiği kaydedilerek, gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.

Kesinti olacak devreler şöyle:

NN980022, ME 980009, NN980005, ME980008, ME980060, NN980037, NN980001, NN980043

NN980041, ME980015, ME980016, NN980036, ME980021, ME980041, ME980023, ME980024

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ME980026, NN980011, NN980016, ME980030, NN980015, NN980045, NN980020, NN980002

NN980000, ME980031, ME980046, NN980040, ME980054, NN980006, NN980008, NN980007

ME980035, NN980009, NN980018, ME980042, ME980001, NN980029, NN980010, NN980003

ME980034, ME980025, ME980038, ME980033, NN980004, ME980049, ME980050, NN980019

NN980013, NN980014, NN980032, NN980039, NN980017, NN980038, NN980025, NN980026

ME980000, ME980037, ME980017, ME980062, ME980005, ME980014, ME980020, ME980039

ME980018, ME980032, ME980022, ME980005, ME980007, NN980027, ME980010, ME980012

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