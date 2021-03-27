Bu gece Berat Kandili

ATALAY

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bu gecenin gelenekte af ve mağfiret gecesi olarak meşhur olmuş olan Berat kandili olduğunu belirterek, “Allah’ın affetmesi ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen bu gecenin öne çıkan özünü, Yüce Allah’ın rahmet ve bağışlamasına ulaşma gayesi oluşturur” dedi.

Atalay Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Geleneğimiz içinde zamanla öne çıkmış Berat kandili ve benzeri geceleri, diğer gecelerimiz gibi, yaşanmışlıklarımızın muhasebesini yaparak bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımız için tövbe etmek, bütün Müslümanların ve insanlığın hidayeti, huzuru için Allah’a dua ve niyazda bulunmak için değerlendirmeliyiz. Yüce Allah, daima rahmetiyle tecelli etmekte, af, rızık, şifa ve diğer isteklerimiz için kapıları sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz lütuf ve ikramlarına davet etmektedir.”

“Şaban ayı kaynaklarına göre Hazreti Peygamberin Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu aydır” diyen Talip Atalay, “Özellikle Türk İslam kültürü içinde zamanla özelleşen Berat kandili gündüzü oruçla, gecesi de daha yoğun dua ve ibadetle geçirilen bir gecedir “ dedi.

Atalay şöyle devam etti:

“Eksenini af ve mağfiretin oluşturduğu bu gecenin; kendimizden başlayarak affın, mağfiretin, şefkatin, merhametin, iyiliğin, barış ve esenliğin alemde yaygınlaşmasına başlangıç vesilesi olması için sözlü ve fiili duada bulunalım. Vefat etmişlerimizi ve şehitlerimizi de hayır-dua ile analım. Bu gece münasebetiyle koronavirüs salgının içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, yetimleri, yoksulları, kimsesizleri, öğrenci ve hastaları hatırlayalım, onlara maddi-manevi destek olabilmenin yollarını arayalım. Yine çevremizde yaşayan diğer canlıların da bizim üzerimizdeki haklarını gözetelim, ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün İslam âleminin Berat Kandilini kutlar, insanlığın hidayet, af, mağfiret, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulüne vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.”

DİN GÖR SEN

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen), Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı ve bu gece idrak edilecek Kandilin, Ramazan ayının geldiğini müjdeleyen, af ve bağışlanma gecesi olarak kabul edildiğini belirtti.

Din-Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır, yayımladığı mesajda, salgın nedeniyle mali açıdan zor duruma düşenlerin sayısının arttığına dikkat çekti ve bu durumun hayır yapma, yardım etme fırsatının kapılarını açtığını keydetti.

“Bu mübarek gün ve gecelerin bizlere verdiği en açık mesaj; mahallemizde, çevremizde, şehrimizde, ülkemizde zor duruma düşenlere mutlaka yardım edin mesajıdır” diyen Çakır, paylaşmanın erdem olduğunu vurguladı.

DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik “Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen, gönüllere bereket ve rahmeti getiren, on bir ayın sultanı Ramazan’ın müjdecisi olan Berat Kandili’nin” bu gece idrak edileceğini belirtti.

İnik Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, “Berat Kandili af ve kardeşlik duygularımızın pekişmesi bakımından bizler için büyük bir fırsattır. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, aynı zamanda can taşıyan her varlığa merhametin, Allah’a inancımızın ve teslimiyetimizin de sembolüdür” dedi.

“Bu mübarek geceye mağfiret gecesi de denmektedir. Çünkü bu gece Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedecektir” ifadelerini kullanan İnik şöyle devam etti:

“Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in; De ki: ‘Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir’ ayetinin ifade ettiği mağfirete mazhar olma fırsatıdır.

Bu mübarek geceler, dünyanın koşuşturması içinde varlık ve yaradılış gayesini unutup sonu gelmez emel ve hevesler peşinde koşarak, koca bir ömrü heba edenlere kendilerini sorgulama fırsatı sunar. Bu nedenle kendimiz, ailemiz, bütün Müslümanlar ve tüm insanlık âlemi için dualar edip, Allah'tan hayır niyaz etmeliyiz.

Bu mübarek günlerde İnsanlık büyük bir virüs salgınıyla karşı karşıyadır, ülkemiz ve tüm dünya küresel salgın bir hastalıkla mücadele etmektedir. Ölümlü vakaların görüldüğü bu zor günlerde inancımız yanında çabalarımızın, tedbirimizin ve sabrımızın da çok önemli olduğunu unutmamalıyız

Bu mübarek geceyi fırsat bilerek Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için dua edelim. Alınan tedbirlerden dolayı evlerinden dışarıya çıkamayan, çalışmayan ve bu vesile ile maddi zorluk içinde olan komşularımızı, insanlarımızı unutmayalım.

Bu gece vesilesiyle virüs salgınında canla başla çalışan tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza sabır ve metanet, hastalanmış vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Berat Gecemizin; milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için bu virüs belasından kurtuluşa, sağlığa, afiyete ve hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz eder, tüm halkımızın berat gecesini tebrik ederim.”

KIBRIS TÜRK ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Başkanı Abdurrahman Arıkan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

KTÖB Başkanı Arıkan mesajında, şunları dile getirdi:

"Rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bildirilen böyle bir anın, bizi birbirimize yakınlaştıran, birlik ve beraberliğimizi arttıran, insanlara sağlık, huzur ve mutluluk getiren bir gün olmasını diliyorum.

Bunun için Allah'a dua ediyorum. Mevlâna Celaleddin-i Rûmi der ki, 'Vedalar, gözüyle sevenler içindir. Çünkü gönlüyle sevenler ayrılmaz.' Kıymetli hâzirûn gönlümüz de dualarımız da sizlerle. Sizler de dualarınızı eksik etmeyiniz. Dilerim Yaratan tüm dualarımızı kabul eder."

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 13:00