Bu gece Kadir Gecesi

Bu gece, İslam inancında “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen ve Kurân-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi.

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey, Kadir gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda, Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın bizlere ebedi azaptan kurtuluş fırsatı sunan Kadir gecesine kavuşmanın sevinci içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

İşkey, bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliğinin, yüce Allah’In kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen, 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberi Kur’an-ı Kerim’in indirilmiş olması olduğunu ifade etti.

İşkey, “O halde Cenâb-ı Allah’ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini, gafletle geçen yıllarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Öncelikle bütün hata ve günahlarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle Allah’tan af dilemeliyiz.” dedi.

İşkey, İslam âleminin Kadir Gecesini tebrik ederek, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadir Gecesi mesajında barış, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Sevgi ve kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı mübarek Ramazan Bayramı’na yaklaştığımızın habercisi, dinimizdeki en önemli gecelerden, Yüce Allah'ın insanlara olan merhametinin, bağışlamasının ve lütfunun zirveye ulaştığı Kadir Gecesi’ni birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularına, her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz, depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız bir dönemde idrak ediyoruz "dedi.

Saygının, anlayış ve hoşgörünün yaşamdaki birleştirici yönlerini hatırlamaya yardımcı olan böylesi mübarek gecelerin, bereket ve rahmetin doruğa ulaştığı müstesna zamanlar olduğunu kaydeden Tatar, "Bu mübarek gecenin, milletimiz ve İslam âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadesini kullandı.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Civelek yayımladığı mesajda, “Kadir Gecesi’nin, kutsal kitap Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı en değerli gecelerden birisidir. Kadir Gecesi; rahmet ve bereket kapılarının açıldığı Cenab-ı Allah’ın kendisine açılan elleri geri çevirmediği gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin tüm insanlık adına hayırlara vesile olması dilerim” ifadelerine yer verdi.

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımlayarak, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın insanlara ebedi azaptan kurtuluş fırsatı sunan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci içinde olduklarını kaydetti.

Bu gece Kadir gecesinin idrak ve ihya edileceğini belirten İşkey, bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliğin, Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirilmesi olduğunu vurguladı.

İşkey mesajında şunları belirtti:

“Yüce Rabbimizin, 'Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.' (Kadir Süresi1) ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir.

O halde Cenâb-ı Allah’ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini, gafletle geçen yıllarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Öncelikle bütün hata ve günahlarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle Allah’tan af dilemeliyiz. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bu mübarek gece ile ilgili olarak; 'Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır' buyurmuş ve bu gecede; ^'Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet' şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi Yüce Rabbimizin kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diliyorum.”