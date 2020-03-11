“Bu ilk vaka, indeks vaka. Henüz bulaşma başlamış değildir”

Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, korona virüsle ilgili süreç ve bireylerin alması gereken tedbirler uzmanlar tarafından anlatıldı.

Toplantıda sırasıyla Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Figen İnce, TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden Uzman Dr Serap Çetin Çoban, Enfeksiyon hastalıkları Uzmanı Emre Vudalı, Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, TC Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz ve Enfeksiyon Uzmanı Nesil Bayraktar konuştu.

ÇAĞA: “İSTİŞARELER DEVAM EDİYOR”

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa konuşmasında, Türkiye’den Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ve TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden Uzman Dr. Serap Çetin Çoban’ın KKTC’ye geldiğini ve sabah itibariyle tüm ilgili birimlerle toplantılar yaparak, çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Toplantıların ardından alınan önlemlerin yeterliliği ve gelecekte yapılması gerekecek çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Çağa, istişarelerinin devam edeceğini ve belirlenen şekilde yol almaya devam edeceklerini kaydetti

İNCE: “PANİK SALGININI DURDURMAK BELKİ DE SALGINDAN DAHA ÖNEMLİ BİR KONUDUR”

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Figen İnce ise, korona salgınını ilk olarak Çin’de ortaya çıktığını ve kısa sürede farklı bölgelere ulaşım sağladığını belirtti.

İnce, Dünya Sağlık Örgütü’nün ilk andan itibaren diğer ülkeleri de uyarmasıyla bakanlık olarak hemen harekete geçtiklerini ve salgın kontrol ekibinin tüm paydaşlarla düzenli toplantılar yaparak, bilgi verdiğini ve altyapı konusunda da gereken önlemleri aldıklarını vurguladı.

Tüm ilgililerin, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının ve sağlık personellerinin geceli gündüzlü salgını geciktirmek için çalıştığını ifade eden İnce, yüzü aşkın ülkede korona salgını olduğunu ve alınan tüm önlemlere rağmen ülkede ilk korona vakasının dün görüldüğünü anımsattı.

Ülkeye gelen bir Alman turistin ateşinin çıkması üzerine, önceden hazırlanmış karantina merkezine alınarak, tetkiklerinin yapıldığını ve ilk pozitif vaka olarak kayda geçtiğini anlatan İnce, “Bu ilk vaka, indeks vaka. Henüz bulaş başlamış değildir” dedi.

Vakanın tespit edilmesinin ardından ülkeye hastayla birlikte gelen 140 kişinin dolaşımını durdurduklarını, 3 oteli karantinaya aldıklarını, temaslılarıyla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden İnce, aynı anlarda Türkiye’de bir vakanın ortaya çıkmasıyla halkta panik salgınının başladığına dikkat çekti. İnce, “Salgınlar çok iyi yönetildiği sürece başarı sağlanır. Panik salgınını durdurmak, belki de salgından daha önemli bir konudur” dedi.

İnce, kendilerinin de bu panik salgınının önüne geçebilmek için Türkiye’den 2 uzmanla destek alan ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm elemanlarının, Tabipler Birliği ve Tıp-İş gibi ilgili kurumlarla birlikte işbaşında olduklarının bilinmesini istedi.

“Halktan sakin ve akılcı olmalarını, uzmanlar tarafından verilen tavsiyelere uymalarını istiyoruz” diyen İnce, hep birlikte takım ruhu içerisinde bu salgından başarıyla çıkılacağına inandığını belirtti.

ÇOBAN: “HASTA OLMAYANA MASKE ÖNERMİYORUZ”

TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden Uzman Dr Serap Çetin Çoban da, yaptıkları toplantılarda KKTC Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarını ve hastanede yapılanları görmekten mutlu olduğunu belirterek, “KKTC’nin sağlık alanında da kendisini bu şekilde geliştirmiş olduğunu görmekten mutlu oldum” dedi.

DSÖ’nün önerdiği şekilde salgının tüm aşamaları düşünülerek hazırlık planı yapıldığını dile getiren Çoban, küresel boyutta etkisi olan bu salgının kaçınılmaz göründüğünü ve her ülkenin salgının her aşamasına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Çin’deki salgının kontrol altına alınmasının, dünyaya hem zaman kazandırdığını, hem de örnek olduğunu ifade eden Çoban, DSÖ’nün de vurguladığı gibi, herkes üzerine düşeni yapmadığı taktirde bu salgınla başa çıkılamayacağını yineledi.

Çoban, DSÖ’nün dediği gibi ilk olarak hazırlıklı olmak gerektiğini, ardından da herkesin el hijyenine özen göstermesi ve hasta kişilerin temastan kaçınması gerektiğini belirtti. Çoban, maske takmasının önemine işaret ederek, hasta olmayan kişilere maske önerilmediğini ve sağlıkçıların kullanması gereken özel maskelerin de sadece hastaya hizmet verecek kişiler tarafından kullanılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak da sadece güvenilir kaynakları takip ederek, tedbir alınması ve uydurma önerilerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Çoban, DSÖ ve Sağlık Bakanlıkları gibi bilimsel veri iletebilecek kaynakların takip edilmesini istedi. Çoban, “Burada gerçekten işini bilen ekibin olması ülke için büyük şans” dedi.

VUDALI : “ALMAN TURİSTİN GENEL DURUMU İYİ”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Emre Vudalı da, korona virüsü taşıdığı tespit edilerek karantina merkezine yatırılan Alman turistin genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.

GÜRKUT : “EN ÖNEMLİ KONUNUN BİREYLERİN KENDİLERİNİ KORUMASINI ÖĞRENMESİ”

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise, hem birlik, hem de bakanlık olarak bu salgının ülkeye de gelebileceğini bilerek hazırlık yaptıklarını belirterek, en önemli konunun bireylerin kendilerini korumasını öğrenmesi olduğunu vurguladı.

Bu salgının gidişatını, halkın nasıl davranacağının belirleyeceğini yineleyen Gürkut, bireylerin tavsiye edilen koruyucu unsurlara uymasını istedi.

Gürkut, “Umarım halk bir an önce paniğini atar ve önerilen koruyucu kuralları takip edecek şekilde davranır” dedi.

YAVUZ: “TÜM TOPLUMUN BU MÜCADELENİN İÇİNDE OLMASI GEREK”

TC Sağlık Bakanlığı Korona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz ise, kendilerinin TC Sağlık Bakanlığı bünyesinde korona salgınıyla ilgili yaptıklarını paylaşmak istediklerini belirterek, KKTC’nin de özenli çalışmalar yaptığını gözlemlediklerini söyledi.

Sağlık personelinin bilgilendirilmesinin önemli olduğuna işaret ederek Yavuz, bu konunun sadece bakanlığın değil, tüm kurum ve sektörlerin işe dahil edilerek, birlikte aşılması gerektiğini belirtti.

Yavuz, tüm toplumun bu mücadelenin içinde olması gerektiğini ifade ederek, kendilerinin bilgi ve doküman anlamında destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

BAYRAKTAR: “GEREKSİZ BİLGİ KİRLİLİĞİNDEN BASIN DA SORUMLU”

Enfeksiyon Uzmanı Nesil Bayraktar da, güzel çalışan kurulu bir enfeksiyon ekibi olduğunu vurgulayarak, dünden itibaren pozitif vakayla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

Bayraktar, salgının yönetiminde basına da büyük görevler düştüğünü söyleyerek, “Gereksiz bilgi kirliliğinden basın da sorumlu” dedi.

Konuşmaların ardından soruları da cevaplayan uzmanlar, halkın panik olmamasını ve güvenilir kaynaklardan bilgi almasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2020, 22:26