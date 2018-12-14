YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Turizm Bakanlığı’nın bütçesinin azaltıldığını kaydederek, “Bu ülkeye gelir getiren belki de en önemli bakanlık Turizm Bakanlığıdır. Turizm Bakanlığı bir koyar, 40 alır. ‘Daha fazla tanıtım yap’, ‘turist getir’ diye bakanlığın önünü açacağınıza bütçesini kısarak bakanlığa engel oluyorsunuz. Bu bütçeyle Fikri Ataoğlu’nun turizmini patlatmasını bekliyorsunuz… Patlayacak ama nasıl patlayacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Arıklı, turizmdeki teşvik sisteminde ciddi suiistimaller olduğunu savunarak, “Birçok acente ve firma devleti haraca bağladı. Güney Kıbrıs’tan gelen turiste teşvik vermek kendi ayağımıza kurşun sıkmak, Ercan’ı öldürmek demektir” dedi.

Arıklı, otellerin doluluk oranlarında gerilemeler olduğunu söyleyerek, “Hem doluluk oranında hem de geceleme oranında ciddi düşüş olduğunu kabul etmek gerek. İngiltere pazarında daralma söz konusu. İngiltere pazarını kaybetmemeliyiz. Tanıtım sadece fuarlara katılmakla olmaz. Turizm pastası büyük. Herkes kendine buradan pay çıkarmak için ciddi bütçelerle çalışıyor. Bizim de yeni pazar arayışına girmemiz, Orta Asya ve Uzakdoğu konusuna eğilmemiz gerek” şeklinde konuştu.

Uçuşlar, yenilenen sözleşmeler, CMC atıkları konusunda da konuşan Arıklı “Bu kadar kırpılmış bir Turizm Bakanlığı bütçesine onay vermeyi düşünmüyorum” dedi.