“Bu kişiler tekrar işe alınmak üzere işten çıkarıldı”

Meclis Genel Kurulu’nda Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname görüşülmeye devam ediliyor.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu , Cypfruvex’in bir Yönetim Kurulu olduğuna işaret etti.

Yönetim Kurulu’nun sezonun kapanması ve şirketin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle belli sayıda sezonluk işçiyi işten çıkardığını kaydeden Amcaoğlu bu kişilerin tekrar işe alınmak üzere işten çıkarıldığını ve işsizlik parası da alacaklarını anlattı.

Amcaoğlu, Yönetim Kurulu’na bu konuyla ilgili hassasiyetlerini aktardığını da kaydetti.