Bu Memleket Bizim Platformu Guterres'e göndereceği mektubu açıkladı: “Kıbrıs’ta tek gerçekçi çözüm, Birleşik Federal Kıbrıs’tır”

Bu Memleket Bizim Platformu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Kuzey Kıbrıs’taki örgütlerin “federal çözüm” istencini ileteceği bir mektup hazırladı.

Bu Memleket Bizim Platformu, mektupta; “Kıbrıs anlaşmazlığının tek gerçekçi ve sürdürülebilir çözümü, BM kararları ve AB’nin temel değerleriyle tam uyumlu Birleşik Federal Kıbrıs’tır” dedi.

Bu Memleket Bizim Platformu, KTÖS binasında, mektup ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, platform adına yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu durumu iletmek üzere hazırlanan mektubu Genel Sekretere ileteceklerini söyledi.

Örgütlerin federal çözüm istencini ortaya koyduklarını ifade eden Eylem, Kıbrıs’ta, çözüm ve barışın, Kıbrıs Türk halkı için önemli ve gerekli olduğunu ortaya koyduklarını kaydetti.

Eylem, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sıkıntıları, Kıbrıs’ta bulunacak çözümün çözebileceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri'ne iletilmek üzere hazırlanan mektubu ise, platformun, Belediye Emekçileri Sendikası (BEŞ) temsilcisi Fatoş Anter okudu.

Bu Memleket Bizim Platformu’nun hazırladığı mektupta, platform hakkında bilgi verilerek "Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin ortak vizyonumuz, günümüze kadar olan tüm süreçlerin temelini oluşturan, ilgili BM kararları ve parametreleriyle tam uyumlu, siyasi eşitliğe sahip, iki toplumlu ve iki bölgeli bir federasyondur." denildi.

Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin savaşlarına ve dünyada yaşanan çevre ve enerji zorluklarına işaret edilerek BM'nin devam eden tüm savaşları sona erdirme ve çatışma bölgelerinde kalıcı barışı yeniden tesis etme yönündeki çabalarının süreceğine inanç belirtilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Bizler, Cuellar Belgesi, Gali Fikirler Dizisi, Annan Planı gibi birleşik federal Kıbrıs’ı öngören BM süreçlerini destekleyen örgütler olarak ülkemizin geleceğine dair derin kaygılar içerisindeyiz. Haziran 2017’de Crans-Montana’da düzenlenen Kıbrıs Konferansı’nın çökmesi ve çözüm sürecindeki çıkmazın devamı, sadece adamızdaki bölünmeyi derinleştirmekle kalmamış, aynı zamanda belirsizliği daha da artırarak her iki toplumdaki ayrılıkçı kitleyi güçlendirmiştir.

Son raporlarınızdan birinde belirttiğiniz gibi, 'Tam teşekküllü müzakerelerin yeniden başlaması yönünde ilerleme kaydedilmemesi, sahada yeni gerçeklere alan açmakta ve gerilimi artıran tek taraflı provokatif eylemlere yol açmaktadır.'"

Bu Memleket Bizim Platformu'nun Guterres'e mektubunda, şu andaki politikaya yönelik eleştirilerde bulunularak

"Kıbrıs Türk toplumu, AB müktesebatı, Euro Bölgesi ve Ortak Pazar dışında kalarak temel özgürlüklerden, refahtan ve sosyo-ekonomik kalkınmadan mahrum bırakılmaya devam edilmektedir" değerlendirmesi yer aldı; TL kullanımından kaynaklı ekonomik sıkıntılara değinildi.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sürdürdüğü "İki devletli çözüm" politikasının Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun iradesini temsil etmediği öne sürülen mektupta "Uzun süredir devam eden Kıbrıs anlaşmazlığının tek gerçekçi ve sürdürülebilir çözümü, ilgili BM kararları ve AB’nin temel değerleriyle tam uyumlu birleşik Federal Kıbrıs’tır." denildi.

Guterres'ten resmi müzakerelerin yeniden başlatılmasını kolaylaştırmak için usulüne uygun olarak derhal inisiyatif almasını ve özel bir elçi atamasını talep eden Platform, "Geçmişteki başarısızlıkların tekrarlanma ihtimalini ortadan kaldırmak adına, aciliyet çerçevesinde sonuç odaklı ve kademeli bir yaklaşımın temin edilmesi için müzakerelere başlamadan önce yöntemlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir." görüşüne de yer verdi.