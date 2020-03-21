Bu sabah otelde karantinaya alınan Celal Bayar Beyköylü, yaşadıklarını anlattı

İngiltere'den gelen ilk uçak ile bu sabaha karşın karantina oteli olarak devreye konan River Side otele giren öğrencilerden biri olan Celal Bayar Beyköylü, yaşadıklarını Kıbrıs Genç Tv ile paylaştı.

Beyköylü, şunları dile getirdi:

"Öncelikle ingiltereden kibrisa gelen 2 ucagin kaldirilmasi icin caba sarf eden herkese cok tesekkur etmek isterim.

Ben ingiltereden gelen ilk charter ucagindaki yolculardan biriyim.

Size bugun yasananlar hakkinda birkac bilgi vermek isterim.

Oncelikle cuma gunu sabah 8 de ben ve arkadaslarim kiraladigimkz leeds sehrinden londra stansted airporta gitmek icin otobusleyola ciktik .manchester ve birminghamda diger ogrencileri aldiktan sonra htoplam 6-7 saatlik otobus yolculugundan sonra havaalanina vardik ( bazi bolgelerden gelen arkadaslar 10-12 saat yolculuk yapti)ve check-in islemlerimizi hallettik.

Check- in islemlerimizden sonra ucaga bindik ve kibrisa dogru 6 saatlik yolculuk yaptik .

Saat sabah 02:05 de Kibrisa indikten sonra herkesin tek dusundugu sey bir an once bize tahsis edilen odalara hemen yerlesip banyomuzu yapip guzel bir uyku uyumakti.

Herkes guzel, temiz, konforlu bir ortam beklerken, karsilastigimiz manzara karsisinda hepimiz soklarimizi yasadik.

Bana verilen oda, oda disinda herseye benzerdi.

Tasmis 2-3 cop poseti, yarisi yenmis pizzalar, 15-20 pet sise , yerlerdeki tozlar, banyo ve tuvaletteki pislikler ve daha saymak istedigim ama sayamadigim bir suru sey.

Biz ogrenciler o kadar yoldan sonra bu manzara ile karsilasmayi hic haketmedik.

Butun ogrenciler olarak yurda sikayetimizi belirttik ve aldigimiz cevap bizleri soka ugratti.

Yurt sahibi olan sahis, odalarimiza gecmemizi , sabah 9 da temizlik yapilacagini soyledi.

Bize verilen cevaptan sonra biz burda kalmayacagimizi ve bize soylenen sartlarin saglanmadigini devlet yetkililerine ilettik.

Bazi yurt calisanlarinin bizim yüzümüze değil ama arkamizdan ettigi kufurleri buraya yazmak cok isterdim ki bazi seyler daha iyi anlasilsin.

Sayin Mustafa Akinci, haber kulagina gelir gelmez yurta geldi ve olayi ogrenip bir cozum bulmak icin ugrasti.

Bu arada bu olaylar olurken butun ogrenciler acti ve bazilari 24 saat, bazilari daha fazla sure uykusuzdu ki boyle her gecen dakika vucut direncimiz duserdi ve hepsimiz endiseliydik.

Sorunlar cozulunca riverside otele gidilmesine karar verildi ve oraya girerken halktan ve belediye baskanindan hic beklenmedik tepkiler gorduk .

Biz 150-160 kisilik genc bir grubuz ve bu ulkeye gelirken karantinaya girmeyi goze aldik sirf halkimiz rahat olsun endiseleri olmasin diye ama gel gorelim insanlar bize el hareketi ve agiza alinmayacak hakaretler etti.

Biz karantinada olacagiz ve kendi onlemlerimizi almaya devam edeceyik bunlar hepimiz icin zor gunler sakin kalmak ve birbirmize sahip cikmak cok onemli.

Bugun bu olaylar yasanirken dikkatimi ceken bazi seyler vardi.

Bazi devlet yetkileri sayin Cumhurbaskanimizin telefonlarini acmayip ustune ustun iclerinden bir tanesinin aciklamalari ve ozur dilemeycegini belirtmesi biz ogrencileri hem cok uzdu hem de cok sinirlendirdi.

Biz ogrencilerin bazi devlet yetkilerinin gozunde degeri olmadigi birkez daha goz onune serilmistir.

Umarim bu olay bazi insanlara ders olur ve birdaha kimse boyle duruma sokulmaz.

Suan riverside otelde odamdayim ve 14 gunluk karantina surecine baslamis bulunmaktayim durumum iyi odalarimiz konforlu ve rahat. Saglik bakanligi ve bazi devlet yetkileri bizim icin yeterli onlemleri almis durumdalar .

Lutfen ellerinizi sik sik yikayin ve evinizden bir sureligine cikmayin.

Bunlar zor gunler ve ancak bu gunleri hep birlikte atlatacagiz kendimize ve cevremize lutfen dikkat edelim."