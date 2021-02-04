"Bu sese kulak ver" yardım kampanyası

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER), pandemi dolayısı ile zor günler geçiren aileler için "Bu sese kulak ver!" isimli yardım kampanyası başlattı.
ZAYDER'den yapılan yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle zor günler geçiren ailelerin acil bir şekilde hijyen malzemeleri, ilaç, gıda ve kışlık kıyafet ihtiyacı olduğu vurgulandı.
Hayırseverler, kampanyaya destek olmak için banka hesap numaralarına, "www.zayder.org" web adresinden ulaşabilecek.
KKTCELL ve Telsim faturalı hatlarından 10 yazarak 6474'e SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor.