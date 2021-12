"Bu son uyarımızdır, direkt sokağa ineceğiz"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) çalışanlarının maaşlarına, özlük haklarına uzanan elleri kırarız” diyerek, “Yürekleri varsa Perşembe günü maaşlar ödenmesin” şeklinde konuştu.

Her gece bazı bölgelerde elektrik kesintisi olduğunu dile getiren El-Sen Başkanı Özkıraç, “Elektrik kesintilerinin tek bir nedeni var, Aksa jeneratörleri işletmiyor” iddiasında bulundu.

Kurumun 200 civarında personel ihtiyacı bulunduğunu da açıklayan Özkıraç, “Teknisyenimiz yok… Her teknik personel 2 kişilik çalışıyor” dedi.

Elektrik borçlarını ödemeyen kurumların elektriklerini kestiklerini, kesmeye de devam edeceklerini kaydeden Kubilay Özkıraç, elektrikte fiyat ayarlamasının şart olduğunu söyledi.

Özkıraç, Kıb-Tek’te yaşanan son gelişmeler hakkında El-Sen Merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

ÖZKIRAÇ

Geçen hafta Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nın, “Kıb-Tek battı, maaşlar ödenmeyecek” açıklamasında bulunduğunu ifade eden Özkıraç, bu açıklamayı reddettiklerini belirterek, “Eğer Kıb-Tek battıysa sizin buradaki göreviniz nedir?” diye sordu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyelerinin tek görevinin kurumu daha iyi bir duruma getirmek olduğunu dile getiren Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nın açıklamasının bilinçli bir şekilde yapıldığını öne sürdü.

El-Sen ile devlet arasında imzalanan protokoller olduğunu hatırlatan Kubilay Özkıraç, atılan imzalara sahip çıkılmadığını savundu. Özkıraç, “Kıb-Tek’i batırmayız” dedi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ… “AKSA JENERATÖRLERİ İŞLETMİYOR”

Yıllardır kuruma yatırım yapılması için çağrı yaptıklarını ifade eden Özkıraç, Kıb-Tek’i batırmaya çalışanlar olduğunu savundu.

“KIB-TEK ÇALIŞANLARININ MAAŞLARINA, ÖZLÜK HAKLARINA UZANAN ELLERİ KIRARIZ”

“Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarına, özlük haklarına uzanan elleri kırarız” diye konuşan Özkıraç, şöyle devam etti:

“Yürekleri varsa Perşembe günü maaşlar ödenmesin, yürekleri varsa devletin ödediği gün 13.maaşlar ödenmesin… Yürekleri varsa özellikle teknik ekiplerin ek mesaileri ödenmesin.”

Elektrik borçlarını ödemeyen kurumların elektriklerini kestiklerini, kesmeye de devam edeceklerini kaydeden Kubilay Özkıraç, Vakıflar İdaresi’nin kuruma 18 milyon TL’lik borcu olduğunu savundu. Sendika olarak borcu nedeniyle Vakıflar İdaresi’nin elektriğini kestiklerini ifade eden Özkıraç, buna karşın kaçak elektrik bağlandığını iddia etti. Özkıraç, konuyla ilgili polisi de göreve davet etti.

Geçen hafta ilgili bakanla görüşme yaparak, önerilerini sunduklarını ve karşı tarafın önerilerini dinlediklerini anlatan Kubilay Özkıraç, seçim döneminde taraf olmak istemediklerini vurgulayarak, toplumun yanında olduklarını kaydetti.

Ülkedeki sıkıntıların, kuruma da yansıdığını ifade eden Özkıraç, “Kıb-Tek’i satmaya çalışanların beceremeyeceğini” söyledi.



“KIBRIS TÜRK SENDİKAL HAREKETİNDE GÖRÜLMEDİK EYLEMLER BAŞLAYACAK”Seçimden sonra gelecek hükümeti beklediklerini belirten Özkıraç, yazılı ve sözlü önerilerini sunduklarını dile getirdi. Özkıraç, önerileri gerçekleşmez ise Kıbrıs Türk sendikal hareketinde görülmedik eylemler başlayacağını savundu.Son dönemlerde Kıb-Tek üzerinde oyunlar oynandığını ileri süren Özkıraç, en az 15 bin tane sayaca ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, “Ambarlarımız boş” dedi.Yeni kurulacak hükümete seslenen Kubilay Özkıraç, “Şubat ayı çok sıcak geçecek. Personelimiz kalmadı, teknik ekibimiz kalmadı. Her teknik personel 2 kişilik çalışıyor” şeklinde konuştu.ENERJİ FONU ÖNERİSİ…“Kıb-Tek batmadı, batmaz” diyen El-Sen Başkanı Özkıraç, enerji fonu oluşturulması önerisinde bulundu.“ELEKTRİKTE FİYAT AYARLAMASI ŞART”Elektrikte fiyat ayarlamasının şart olduğunu ifade eden Özkıraç, “3’e alıyoruz, 1’e satıyoruz” ifadelerini kullandı. Devlet kurumlarına fiyat ayarlamasının çok yüksek olması gerektiğini belirten Kubilay Özkıraç, halka yansıyacak fiyat ayarlamasının ise sübvanse edilmesi, halkın ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.2 yıldır Teknecik’teki acil durum dışında kuruma personel alınmadığını dile getiren Özkıraç, teknik eleman eksikleri bulunduğunu kaydetti.“BU SON UYARIMIZDIR, DİREKT SOKAĞA İNECEĞİZ”“Bu son uyarımızdır, bir daha basın toplantısı yok direkt sokağa ineceğiz” diyen Kubilay Özkıraç, emeğin karşısında kimsenin duramayacağını söyledi. Özkıraç, borçlu olan tüm devlet kurumlarının elektriğini her gün keseceklerini bildirdi.SORULAR…Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, bir soru üzerine, “Bu ülkede yüzde 2, yüzde 98’i yönetiyor” dedi.“200 CİVARINDA EKSİK PERSONEL VAR”Başka bir soruya karşılık, kurumun 200 civarında personel ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Özkıraç, “Teknisyenimiz yok… Acil ihtiyacımız 140 personel… İşçimiz yok, arabayı sürecek şoför yok” şeklinde konuştu. Özkıraç, toplam 600 çalışanın bulunduğu kurumda, 50 kişinin işveren pozisyonda olduğunu, sahada ise 60-70 kişi bulunduğunu söyledi.“Sürekli karanlıkta olmamak için” El-Sen’in her türlü eyleme hazır olduğunu dile getiren Kubilay Özkıraç, “Fransa’da Macron’a yapılanın aynısını yaparız” dedi.“YAKIT KONUSUNDA SIKINTI YOK”El-Sen Başkanı Özkıraç, yakıt konusunda sıkıntı olmadığını da açıklayarak, 3'ü veya 4’üne yakıt geleceğini bildirdi.