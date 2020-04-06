Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, devletin gerekirse borçlanarak, sosyal patlamaların önüne geçmesi gerektiğini ifade etti.

Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çalışmaya devam eden iş yerlerinde işten durdurulan işçiler olduğu bilgisi geliyor. Çalışmaya devam ettiği varsayılsa bile, basının, reklam, gazete satışı gibi gelir kaynaklarının kuruduğu hepimizin malumu. Bu sektörde de işsiz kalan, mali sıkıntı içine düşen insanlarımız var.

Nisan sonunda kendilerine 1500 TL ödeme yapılacağı bildirilen özel sektör çalışanlarının yetersiz olduğu açık olan bu rakamın üzerinde herhangi bir miktarı işverenlerinden alıp alamayacakları belirgin değil. Üçüncü ülke yurttaşı işçilere hangi miktarda katkı yapılacağı, bu katkının asgari ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı netleşmedi.

Çalışma Bakanlığı işverenlerin temsilcileriyle de bir araya gelip hemen bu sorunlara çözüm üretmeli. Devlet borçlanacaksa borçlanmalı ama bu sorunun sosyal patlamaya dönüşmesi mutlaka engellenmeli. Aksi halde yaşayacağımız sosyal patlamaların maliyeti borçlanmanın maliyetinden fazla olabilir ve bunun altından hiçbirimiz kalkamayız…”