UBP milletvekili Resmiye Canaltay da bütçe üzerine konuşmasında, otellerdeki doluluk oranlarında düşüş olduğunu söyleyerek “Nerede tanıtım yaptık, nerede yapmadık? Bu yıl turizmde sınıfta kalmak çok zordu ama biz kaldık. Ve tarihe geçtik. O gayret ve vizyon ortaya konmadı. Fırsat değerlendirilmedi” dedi.

Pazarlamada da çok geri kalındığını savunan Canaltay, “40 bin turist eksiğimiz var” şeklinde konuştu.

Canaltay, “Charter seferler yok edildiği için turistler azalıyor. Türkiye’de de imajımızın nereye gittiği belli. KKTC açık hava müzesi gibi ama bunun reklamını başarılı şekilde yapamadığımız için bizi hep kötü algılatmaya çalışıyorlar” dedi.

Uçak fiyatlarındaki pahalılığa da işaret eden, ülkede bir uçak şirketi kurulması gerektiğini belirten Resmiye Canaltay, “Yaz aylarında sefer sayılarını artırıp fiyatları düşürmezsek maalesef Türkiye’den gelecek turistler de azalacak. Bütçede de böyle bir düzenleme görmedim” şeklinde konuştu.

Yeni turizm alanları konusundaki çalışmaların ne aşamada olduğunu soran Canaltay, “Yabancılar 5 yıldızlı otellerde konaklamak istemiyor” dedi.

2019 teşvikleri için nasıl bir çalışma yapıldığını soran Canaltay, atıl durumdaki otellerin ara eleman yetiştirilmesi için kullanılabileceğini ifade etti.

İleriki yaş turizmi için de atım atılması gerektiğini belirten Resmiye Canaltay, çevre konusunda da konuştu. Canaltay, naylon konusundaki uygulamayı olumlu değerlendirdiğini söyledi.

Turizmdeki teşvikler konusunda usulsüzlük olup olmadığı konusundaki denetimleri soran Canaltay, “Turizm aslında çok çeşitli. Biz 12 ay turizm yapabiliriz. 12 ay tanıtım yaparsak tabi… Pazarlamada hangi ülkelerin hedef seçileceğini acentelerle görüşün” dedi.