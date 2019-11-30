Bu yol trafik akışına kapalı olacak

Pazar günü yapılacak 2019 Tırmanma Şampiyonası nedeniyle Kaplıca – Kantara Yolu 08.00 – 13.30 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından pazar günü, 10:00-13:30 saatleri arasında İskele’de Kaplıca – Kantara yolu üzerinde, “2019 Tırmanma Şampiyonasının 4. Yarışı” düzenlenecek.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı, pazar günü düzenlenecek Şampiyona nedeniyle 08:00 – 13:30 saatleri arasında Kaplıca – Kantara yolunun trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, pazar günü bu güzergahı kullanacak sürücülerin, Mersinlik – Kantara yolu veya alternatif yolları kullanmaları istendi.