Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) elektriğe yapılan zamları eleştirdi ve sosyal tahribat yaratabileceği uyarısında bulundu.

TUTDER Başkanı Engin Yeşilada elektrik ücretlerine önceki ay getirilen zamların geri çekilmemesi ve ek olarak da faturalara “Yakıt Değişim Ücreti” yansıtılması konularında açıklama yaptı.

Yeşilada yaptığı açıklamada, “Yakıt Değişim Ücreti”nin ekonomik akla hizmet etmediği, yargıya götürülmesinin muhtemel olduğunu ve ek ücretin faturalara nasıl bir sosyal tahribat ve toplumsal gerginlik yaratacağı düşünülmeden yapıldığını ileri sürdü.

Elektrik ücretlerine yapılan son zamlar konusunda sanayiden hizmet sektörüne kadar her ekonomik alanı olumsuz etkileyeceği ve yıllar alacak bir durağanlığa sürükleyeceği uyarısında bulunduklarını da anımsatan Yeşilada, “Sayın yöneticiler, siyasiler, bu yolun sonu aydınlık değildir. Belli ki bu akılla aydınlığa değil karanlığa yürüyoruz” dedi.