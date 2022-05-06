İngiltere’de yaşayan emekli öğretmen, izci lideri Celal İzcibayar, Britanya Kraliçesi II. Elizabeth için Buckingham Sarayı’nda düzenlenecek törene katılarak Türk izcilerini temsil edecek.
Verilen bilgiye göre, Celal İzcibayar, 11 Mayıs’ta Kraliyet ailesinin ve seçkin davetlilerin katılacağı, Kraliçe’nin tahta çıkışının 70’inci yıl kutlamalarında yer alacak.
Kutlamalar çerçevesinde İngiltere İzci Teşkilatı’nın sınırlı sayıdaki armalar da izci üniformasına takılacak.
İngiltere’de 38 yıldır Türk izciliğinin gönüllü elçiliğini yapan Celal İzcibayar, Kraliçe II. Elizabeth’in imparatorluk madalyasıyla ödüllendirdiği kişiler arasında.