Buffer Fringe Performans Festivali 5 Ekim’de başlayacak

Dayanışma Evi tarafından düzenlenen “Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali”nin 10.’su 5-7 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleşecek.

Buffer Fringe 2023 açıklamasında, sanatçıları, “Dönüm Noktası” teması çerçevesinde, değişimin neler getirebileceğini ve sanatsal, kişisel ve kolektif hayatımızdaki yansımalarını sorgulamaya ve karşılık vermeye davet ediyor.

Toplamda 12 sanatçı ve sanatçı grubunun bu yılki Buffer Fringe'de performans sergilemek üzere seçildiği belirtilen açıklamaya göre, festivalin 2023 programında yer alacak sanatçılar şöyle:

“cloud.torrent ile Shameru Collective (CY), “Pretending on the Verge of Blue 2.0” ile Adel Omar (DE), “The Rest of it All” ile Marlen Puello (SE), “Pedestrians on the Stoney Bridge” ile Teos Arts and Culture Association (TR), “Milkdrunk” ile Volta Collective (USA), “#notl” ile Tony Bulandra Theater (RO), “ANTIGONE, A HUBRIS” ile OMADA7 (GR), “Wall of Babel” ile Nefeli Kentoni (UK), “CASSANDRA we have a problem” ile Paula Carrara & Carlos Canhameiro (IT), “Metamorfose” ile Gustavo Silvestre (BR), “Overall Progress” ile Baran Sakar (CY) ve “The Bench” ile Art Vouveau (GR).”

Bu yılki festivalin eş küratörlüğünü Lübnanlı disiplinlerarası performans sanatçısı ve küratör Ahmad Baba ile görsel sanatlar ve toplumsal barış inşası alanında çalışan Lefkoşa merkezli kar amacı gütmeyen bir kurum olan Visual Voices’ı temsilen Eleni Agnastiniotou üstleniyor.

Performanslar hakkında daha fazla bilgi ve programın tamamı önümüzdeki haftalarda Dayanışma Evi’nin websitesinde ve Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’nin sosyal medya hesaplarında duyurulacak.