BUGÜN 11 TEMMUZ BASIN GÜNÜ

Bugün 11 Temmuz Basın Günü.Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan
bugün, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) resepsiyon düzenliyor.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre Basın Günü resepsiyonu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası’nın müziklerle eşlik edeceği resepsiyona KTGB üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı dahil devlet ve hükümet yetkilileri ile Kıbrıs’ta bulunan yabancı ülke büyükelçileri ve Güney Kıbrıs’tan
gazeteciler davet edildi.
Resepsiyonda, konuşmaların ardından Kıbrıs Türk basınına 25 yıldan fazla hizmet vermiş 11 kişiye daha “Gazetecilik Meslek
Onur Ödülleri” verilecek.