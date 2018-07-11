BUGÜN 11 TEMMUZ BASIN GÜNÜ

Bugün 11 Temmuz Basın Günü.Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan

bugün, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) resepsiyon düzenliyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre Basın Günü resepsiyonu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği

Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası’nın müziklerle eşlik edeceği resepsiyona KTGB üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı

Mustafa Akıncı dahil devlet ve hükümet yetkilileri ile Kıbrıs’ta bulunan yabancı ülke büyükelçileri ve Güney Kıbrıs’tan

gazeteciler davet edildi.

Resepsiyonda, konuşmaların ardından Kıbrıs Türk basınına 25 yıldan fazla hizmet vermiş 11 kişiye daha “Gazetecilik Meslek