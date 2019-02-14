Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü

Sevgililer günü her yıl tüm dünyada kutlanıyor. Tüm dünyada kutlanan Sevgililer Günü neden 14 Şubat’ta kutlanır? Bu sorunun cevabı tam olarak verilemiyor ancak geleneğin kökeninin Roma İmparatorluğu’na kadar uzandığı biliniyor.

Sevgililer günü ise 3. yüzyılda Aziz Valentine’nin gizli kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir.

İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat’ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat’ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.