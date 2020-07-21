Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak “Burhan Nalbantoğlu Hastanesi pandemi merkezi olacaksa, COVID dışı hastalar için sürdürülebilir bir organizasyon yapılmalı ve ihtiyaç duyacak hiçbir hastamızın mağdur edilmemesi sağlanmalı” dedi.

Gürkut, paylaşımda pandemi hastanesi için 20 Temmuz’u işaret eden Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi eleştirerek “Bugün 21 Temmuz.Bir açıklama gelmedi” dedi.

Açıklama şu şekilde:

“Bugün 21 Temmuz.

Bir açıklama gelmedi, yeni bir vaat de gelmedi.

Yeni vakalar gelmeye devam ediyor ama.

Ayaktan Tani Merkezi ve Burhan Nalbantoğlu Hastanesi pandemi merkezi olacaksa, COVID dışı hastalar için sürdürülebilir bir organizasyon yapılmalı ve ihtiyaç duyacak hiçbir hastamızın mağdur edilmemesi sağlanmalıdır.”