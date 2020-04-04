Girne Akçiçek Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak çalışan ve ayni zamanda Girne'nin sevilen isimlerinde Dr. Özcan Hüdaverdi, bugün yine çarpıcı bir açıklamada bulunarak ülkemiz’deki Koronavirüs tablosunun Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ülkelerdeki istatistiklere uymadığını söyledi. Sağlık Bakanı Ali Pill'nin bugün açıkladığı verilere göre açıklamada bulunan Dr Hüdaverdi"Bugün 220 test yapıldı ve 0 vaka..Hepimizin aklı karıştı haklı olarak"diyerek görüşlerini ortaya koydu.

Hüdaverdi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

3 uzman Dr Hüdaverdi ailesinin ortak yazısı ve fikri:

KKTC olarak Dünya Sağlık Örgütü’nde çalışan profesörlerin (WHO) istatistiklerini alt/üst ettik!

Bugün 220 test yapıldı ve 0 vaka..

Hepimizin aklı karıştı haklı olarak.

Telefon çağrılarım hiç durmadı.

“Doktor bey corona virüsü bitmiş siz de feryat içindesiniz”

Benim adım Dr Özcan Hüdaverdi ve benim babam DR Munur Hudaverdi.

Kardeşim Dr Hasan Hüdaverdi ve kendisi EGE üniv patoloji uzmanı. Şu an covid-19 salgını nedeniyle doktor eksikliğinden dolayı acil servise görevlendirildi!!!

Bizler KKTC deki tüm yerleşik vakaları , virusleri, parazitleri, hastalıkları , babam sayesinde beni çocukluğumdan beri eğiterek ve gurur duyarak Cerrahpaşa Tıp fakültesinden mezun olduk.

Babama eğitim veren,hocaların hocası Prof.Dr.Feriha Öz , bana da eğitim verdi ve covid-19 nedeniyle malesef kaybettik!!

Covid-19’un şu an şu saniye kimin kapısını çalıp içeri girdiğini kimse tespit edemez.

Tespit edilen vakalar genç ve hiçbir sağlık problemi olmayan vatandaşlarımız.

KKTC’de şuan ortaya konulan tablo ne WHO ( dünya sağlık örgütünde ) nede covid-19 ( koronavirüs ) vakası görülen her hangi bir ülkenin istatistiğine uyuyor!!!

İlk Alman turistin pozitif olduğu gün , eşinin salı günü NEGATİFKEN, 3-4 gün sonra POZİTİF olarak saptandığını gördük!

Covid pozitif vakaların güney ile kıyaslamalı tablosu ....

Kısacası..