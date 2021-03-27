Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kültürel gelişimin öncüsü, toplumlara düşünce erkini sağlayan, insanlık tarihinin en eski sanat disiplinlerinden biri olan tiyatronun, yüzyıllardır toplumların kültürel ve düşünsel gelişimi açısından yaşamın en müstesna yerinde yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Toplumların sosyal ve kültürel gelişiminde gerek bir sanat disiplini gerekse gayrı resmi bir eğitim aracı olarak önemli rolü olan tiyatronun, Kıbrıs Türk sanat dünyasında yadsınamaz bir öneme sahip olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tiyatronun, toplumsal dayanışmayı, sorumluluk almayı, sorunlar üzerine düşünmeyi öğrettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsız, egemen bir halk olarak özgürlük şiarını rehber edinmiş Kıbrıs Türk Halkı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, özelde tiyatronun daha genel ölçekte ise sanatın özgürleştirici, eğitici gücünün bilinciyle gelecekte de sanata büyük değer vereceğinin derin inancı içerisindeyim. 27 Şubat 1999 tarihindeki yangında yanan Devlet Tiyatroları binamızın yeniden yapılması projesinin de hızla devam ettiğini gözlemlemekteyim. Binamız kısa zamanda Kıbrıs Türk Sanatı’na hizmet etmeye başlayacaktır. Bu bağlamda, toplumların gelişmişlik düzeyinin önemli nişanelerinden biri olan sanata, dolayısı ile tiyatroya, KKTC Cumhurbaşkanı olarak gereken tüm desteği vereceğimi belirtmek istiyorum.

Bu vesileyle ülkemizin gelmiş geçmiş değerli tiyatro sanatçılarının yanı sıra, tiyatroların teknik ve idari görevlerinde yer alan tüm tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayarak teşekkürlerimi iletiyorum.”

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle mesaj yayımlayarak, tiyatro sanatçılarının, Kıbrıs Türk Halkı’nın kültürünün, özgün kimliğinin, varoluş ve demokrasi mücadelesinin yaşatılmasında, geleceğe taşınmasında önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

Tiyatronun yaşamın bir parçası olduğunu kaydeden Evren, tiyatronun insanın yaşam serüvenindeki acıları, sevinçleri, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren olayların sahnede canlandırılması ile insanın kendini yeniden yaşaması olduğunu ifade etti.

Tiyatronun aynı zamanda bir eğitim görevi de gördüğünü ve insanların düşünsel hayatına katkı koyduğunu belirten Evren mesajında şöyle dedi:

“Bugün, tiyatro sanatçılarımız, yaratıcılıkları, duyarlılıkları ve aydın kimlikleri ile bu topraklardan sanatın sihrini, umudun sesini ve kültürümüzün özünü dünyaya duyuran en kıymetli temsilcilerimizdirler.



Bu duygu ve düşüncelerimle, 21. yüzyılda, çağdaş tiyatro anlayışı ile Kıbrıs Türk Kimliği ve kültürüne sahip çıkan, tüm tiyatro sanatçılarımızın “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” nü kutlar, esenlikler dilerim.”

LEFKOŞA BELEDİYE TİYATROSU

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bildiri yayımladı.

Bildiride, geçen yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne doğru yol alırken perdelerinin kapandığı anımsatılarak, aradan geçen bir yıl içinde sürece adapte olmaya çabaladıklarına dikkat çekildi.

“Bu 27 Mart’ın eşiğinde, salonumuzda sizi karşılayamasak da, oyunumuzla, başka bir mecrada, sizinle buluşabiliyoruz. Çünkü söylenecekler, söylenmelidir” denilen bildiride, asıl istediklerinin en yakın zamanda tiyatroda buluşmak olduğu vurgulandı.

İnsanoğluna haddini bildirircesine çıkagelen pandeminin, sağlam olmayan tüm yapıları yerinden sarstığı ifade edilen bildiride, şu ifadelere yer veridi:

“Bizler de gördük ki, tiyatromuzun altyapı temellerinin daha da sağlamlaştırılmaya ihtiyacı var; salon olanaklarının, bina olanaklarının, kadronun geliştirilmeye ihtiyacı var; bunlar için desteğe ihtiyacımız var. Bir dahaki tufanda sarsılmamak için. Sizlerle bir an önce güvenli bir şekilde buluşabilmek, bir daha ayrı kalmamak için.

Bitecek. Kavuşacağız. O güne dek ve o gün de sözümüzü edecek, üzerimize düşeni yapacağız.

Yakında buluşmak üzere. Yakında buluşmak umuduyla.

Işık gidince, söz de gider. Bizim sanatımız, bir sözü söyleme sanatı. Biz sanatımızı yapamayınca, bir sözü de söyleyememiş oluruz.

Bir söz, söylenememiş olur. Bir mesele dile getirilmemiş olur. Biz üzerimize düşeni yapamamış oluruz.”

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 13:00