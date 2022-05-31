Bugün 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü… Bu yılın teması “Tütünün çevremize tehdidi”

Dünyada her yıl 8 milyon kişi tütün ve tütün ürünleri kullanımına bağlı olarak hayatını kaybederken Dünya Tütünsüz Günü olan bugün bir kez daha tütünün zararlarına dikkat çekiliyor.

Sigara kullanımı ve pasif içiciliğin sağlığa zararları konusunda farkındalık yaratmak ve bireyleri sigarayı bırakmaya teşvik etmek için her yıl 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde organize edilen günün bu yılki teması “Tütünün çevremize tehdidi”…

Dünyada her yıl 8 milyon kişi tütün kullanımına bağlı olarak hayatını kaybederken, bu ölümlerin 1.2 milyonu pasif olarak tütün ve tütün ürünlerinin dumanına maruz kalanlar…

Tütün her 4 saniyede bir kişinin ölümüne sebep oluyor ve sigara dumanı, 69’u kansere neden olan 7 bin farklı kimyasal madde içeriyor.

Kalp ve damar hastalıkları dünyada en sık görülen ölüm sebepleri arasında yer alırken, kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 12’si de aktif veya pasif tütün içimine bağlı… Tütün, hipertansiyondan sonra kalp damar hastalıklarına bağlı ikinci ölüm sebebi…

Tütün, başta akciğer kanseri olmak üzere, KOAH, astım, gırtlak kanseri, tansiyon yüksekliği, felç, dudak-ağız, meme, böbrek, mesane ve pankreas kanserlerine de neden oluyor. DSÖ'ye göre dünya genelinde 30 yaş ve üstü ölümlerin yaklaşık yüzde 12'sine sigara kullanımı neden oluyor.

DSÖ öncülüğünde bu yıl düzenlenen küresel kampanya; ekimi, üretimi ve dağıtımından yaydığı toksik atıklara kadar bütün tütün döngüsünün yıkıcı çevresel etkisi hakkında toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Her yıl dünya genelinde tütün yetiştirmek için yaklaşık 3,5 milyon hektar alan yok ediliyor ve tütünün üretimi yeryüzündeki su, fosil yakıt ve metal kaynakların daha hızlı tükenmesine yol açıyor.