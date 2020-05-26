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Bugün 57 test yapıldı

Bugün 57 test yapıldı
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 57 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde gözetim altında kalanlara yapıldığını açıkladı.  

26 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 57 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.120   

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 18:07
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