Bugün Babalar Günü...

Babalar Günü, dünyadaki birçok ülkeyle birlikte bugün KKTC’de de kutlanıyor.

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanan Babalar Günü nedeniyle bugün babalar ziyaret ediliyor, hediyeler veriliyor.

Hayatta olmayan babaların da mezarları ziyaret edilerek çiçekler bırakılıyor.

Devlet ve hükümet yetkilileriyle kurum ve kuruluşlar, Babalar Günü nedeniyle mesajlar yayımladı.

Wikipedia’daki bilgilere göre Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1920’da Washington’da kutlandı. Bu günün resmi olarak ilan edilmesi ise 1966’da oldu. 1972’de ise ABD Başkanı Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi.

Babalar Günü, bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd’un, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiği düşüncesine dayanıyor.

Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmişti.

Katolik inancını taşıyanlar Babalar Günü’nü farklı tarihte kutluyor.

SANER

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugüne kadarki tarihsel gelişim sürecinde, başarılarda babaların canı, emeği, alın teri bulunduğunu vurgulayarak tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Saner, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yayımladığı Babalar Günü mesajında, ailenin toplumun dolayısıyla da devletin en önemli unsuru olduğunu kaydederek “Aile yapısı sağlıklı, sağlam, kültürlü toplumlar her alanda başarılı olurlar. Babalar, annelerle birlikte ailenin kurucusudur. Ailenin mutlu, huzurlu, güven içinde bulunmasında, çocukların yetiştirilmesinde, onlara sahip çıkılmasında babalarla annelerin ortak katkı ve sorumlulukları vardır” dedi.

Anneler Günü kadar Babalar Günü’nün de değerli ve kutlanmasında, babaların öneminin, sorumluluğunun anımsanmasında, anımsatılmasında toplumsal olarak büyük yarar olduğunu ifade eden Başbakan Saner, şöyle devam etti:

“Babalar ailelerine, yurtlarına karşı sorumluluklarını yerine getirirken onlara katkı sağlamak, destek çıkmak, yardımcı olmak Devlet’in, hükümetlerin başlıca görevlerindendir.

Ailelerimizin refah ve mutluluğunu zengin ülkelerdeki ailelerin seviyesine yükseltmek yarınların güvence altına alınması için elzemdir. Bunun için bireyin hak ve özgürlüklerini gözeten, aileyi koruyan, yücelten, çağdaş Devlet yönetimi anlayışımızı mutlaka daha ileri götürmeliyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugüne kadarki tarihsel gelişim sürecinde, başarılarda babaların canı, emeği, alın teri vardır.

Hiç şüphesiz ki bugünümüze, yarınlarımıza da babalarımızın bilgisi, ailesine, vatanına, halkına, devletine sevgisi, çalışkanlığı ivme kazandıracak, damgasını vuracaktır.”

Başbakan Saner, salgın koşullarından başarılı bir şekilde çıkma ve kalkınma çabalarına devam etmek için attıkları adımlarda en büyük güç kaynağının yine babalar, anneler ve halk olduğunu vurgulayarak “Aşılama çabalarımız artık büyük ivme kazanmıştır. İnşallah yakında turizm, eğitim ve diğer sektörlerimizde olumlu gelişmeler yaşanmaya başlanacak ve bu olumlu gidişat artarak devam edecektir” bilgisini paylaştı.

Saner, hedeflerinin çağdaş, refah ve yaşam kalitesi yüksek, dünyada hak ettiği yeri alan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne mümkün olan en kısa sürede ulaşmak olduğunu vurgulayarak, Rum komşularıyla egemen eşitlik ve iki devletlilik temelinde bir antlaşma yapmanın da hedefleri olduğunu belirterek “Ancak, bunun için Rum dostlarımızın zihniyet, onları destekleyenlerin de tutum değişikliğine giderek, Kıbrıs’ta var olan gerçekleri kabul etmeleri lazımdır” ifadelerini kullandı.

Saner, bir baba ve Başbakan olarak tüm babaları sevgi ve saygıyla selamladı, herkese ailesi ile birlikte sağlıklı mutlu günler diledi.

ÜSTEL

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Babalar Günü’nü kutladı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Babalar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Varlıklarıyla bizlere güç ve ilham veren, çocukları ve aileleri için her türlü fedakarlığı gösteren tüm babalarımız ailemizin kahramanlarıdır” dedi.

Babaların sağlığı için bu yıl Babalar Günü’nde her zaman olduğu gibi sevgi ve ilgiliyi eksik etmeden, sosyal mesafe kurallarına uyarak yanlarında olmak gerektiğini belirten Üstel, “Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, vefat edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, güzel bir ömür dilerim” ifadelerini kullandı.

KAMU SEN

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan “Babalar Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda “Babalar ailelerin temelidir” ifadelerini kullandı.

Kamusen Başkanı Metin Atan’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Babalarımız, dünyaya gelmemizden, kendi ayaklarımız üzerinde duruncaya kadar, kendi ailemizi kuruncaya kadar bizlerin yanındaki en büyük destekçilerimizdir, babalarımızın hakkını ödemek mümkün değildir. Ailenin varlığı ve bütünlüğü için yaşamı boyunca gösterdikleri gayretle her türlü saygıyı hak eden sevgili babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.”

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 17:49