Bugün, Babalar Günü...Mesajlar yayınlandı

Bugün Babalar Günü…

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl haziran ayının üçüncü pazarı kutlanan özel günlerden biri olan Babalar Günü’nde, babalara olan sevgi ifade ediliyor.

Bugün hediyelerle ziyaret edilen babaların günü kutlanırken hayatta olmayan babalar da anılıyor.

Evlatları için her türlü zorluğu göğüsleyen, onlara iyi bir gelecek sunmak için fedakarca çalışan babalara adanan bu günün tarihçesi 1900’lü yılların başına kadar uzanıyor.

Amerika iç savaşı gazisi altı çocuklu bir babanın kızı olan Sonora Smart Dodd’un Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiği düşüncesiyle başlayan Babalar Günü, ilk kez Washington-Spokane şehrinde 1910’da kutlandı.

1924’te dönemin ABD Başkanı Calvin Coolidge’in desteklediği ancak resmen ilan etmediği bu günle ilgili 1966’da Başkan Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi.

TATAR

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan babaların değerinin bilinmesi, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Babalarımız bizim yaşama gözlerimizi açmamızın iki temel unsurundan biridir. Ana canan, baba candır. Çocuklarının iyi bir yaşam sürmesi için her türlü fedakârlığa katlanan babalarımızın değerini bilmeli, onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz.” dedi.

Başbakan Tatar, çocuklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayan, onların mutluluğunu kendi mutluluğu bilen her babanın en büyük isteğinin erdemli, halkına, ülkesine, ailesine destek veren hayırlı evlatlara sahip olmak olduğunu vurguladı.

“BABALIK HEP SEVMEK, SAYGI DUYMAK, SAYGIN OLMAKTIR”

Başbakan Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Baba, ailenin, evladın, memleketin, milletin değerini bilmek, onlar için gerektiğinde fedakarlıkta bulunabilmektir. Güvendir, güvencedir. Sorumluluğunuzun bilincinde olmaktır. Tüm zorluklara, saldırılara, olanaksızlıklara rağmen diklenmeden dik durabilmektir. Babalık hep sevmek, saygı duymak, saygın olmaktır.

Dolayısıyla sadece bugün değil, en değerli varlıklarımız olan babalarımıza daima sevgimizi ifade etmeli onları saymalı, yüceltmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle hayatı boyunca maddi-manevi bütün imkânlarını bizler için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

"Üzerimizde büyük emekleri olan anne ve babalarımızın gönüllerini hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır.” diyen Pilli, evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçmayan babalara ne kadar iyilik sevgi ve saygı gösterilse az olduğunu vurguladı.

“SOSYAL MESAFE KURALINA UYARAK YANLARINDA OLUN”

Bakan Pilli mesajında şunları kaydetti:

“Aile bağlarımızın kuvvetlenmesine vesile olan bu günde dargınlıkların, kırgınlıkların unutulmasını ve küslerin barışmasını temenni ediyorum.

Bu yıl Babalar Günü’nde her zaman olduğu gibi sevgimizi, ilgimizi eksik etmeden, sosyal mesafe kurallarına uyarak yanlarında olmalı, onları hatırlamalıyız.

Babalar ve evlatları arasındaki bağın daha da güçlenmesi gerektiğine olan inancımla bir çınar ağacı gibi ailesine kol kanat geren tüm babaların ve baba adaylarının, Babalar Günü'nü kutlar, vefat eden tüm babalara Allah'tan rahmet, hayatta olan tüm babalara sağlıklı, güzel bir ömür dilerim."

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle:

"Babalar Günü, ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. Herkesin hayatında zor günlerinde elinden tutan, sıcak bir gülümsemesiyle kalbini ısıtan, sevgi ve güveni öğreneceği bir babaya ihtiyacı vardır. Yaşınız kaç olursa olsun baba figürü hayatınızın en önemli aktörüdür. Ailenin temel direği olarak görülen, güvenin, sevgi, saygı ve otoritenin sembolü babalar, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduğumuz varlıklardır.

Babalarımız, çocukluk yaşlarının güç sembolü, gençler için kıymeti bilindikçe yol gösterici bir rehber, orta yaş kuşağındakiler için bilgeliğin timsalidir.

Hayatın tüm yükünü fedakârca omuzlayan, hayatımıza güç ve anlam katan, bizlere verdikleri sınırsız sevgi, destek ve güven nedeniyle babalarımıza şükran borçluyuz.

Bu anlamlı günde, hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet dilerken, , tüm babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum."

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Yine bir Babalar Günü ve yine bir babanın etrafında toplananlar olduğu gibi, göz yaşı dökecek olanlar var. Allah’tan hayatta olan babalarımıza uzun ömür, kaybettiklerimize rahmet dilerim.

Anne üstüne de baba üstüne de çok destanlar yazıldı. Ne mutlu iyi anne, ne mutlu iyi baba; en güzeli de ne mutlu iyi aile yaratanlara.

Ve biliyoruz ki, içinden geçtiğimiz günlerde hepimizin yükü ağır. Baba şefkati ile bu ülkeye baktığımız zaman gördüğümüz manzara bizi üzebilir. Ama asla KKTC için yapmamız gerekenlerden alıkoyamaz.

Yüzümüze bakan çocuklarımız bizden iyi bir gelecek bekliyor. Böylesi bir günde baba olmanın önemi bir o kadar daha artıyor. Ayakta kalması gereken bir aile, huzurla geleceğe taşınması gereken bir devlet; gururla bu devletin parçası olmakla övünen çocuklar. Bu yük ağır.

Böylesi bir dönemde bu yükü taşımak için el birliği, iş birliği, kader birliği şarttır. Bugün Babalar Günü. Bugün geçmişi geleceğe omuzlarında taşıyanların günü. Bugün birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyulan dönemde, baba yüreği ile ülkeyi yeniden nakış nakış işlemekle yükümlü olduğumuz bir süreç.

Baba yüreği ile anne şefkati ile emek ile sevgi ile bugün çok çalışarak geleceği kurtarmak boynumuzun borcudur.

Tekrar, hayatta olan tüm babalara uzun ömür, hayatını kaybeden babalara Allah’tan rahmet dilerim.

Babalar Günü kutlu olsun...”

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020, 12:37