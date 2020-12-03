Bugün Dünya Engelliler Günü… Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için ilan edilen gün nedeniyle KKTC’de de etkinlikler düzenleniyor. Kamuda görevli engelliler, gün nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmalarına imkan sağlamak amacıyla bugün idari izinli.. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle devlet ve hükümet yetkilileriyle sivil toplum örgütleri mesajlar yayımlıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) saat 14.00’te Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’ni hizmete açacak. İki öğretmen sendikası KTÖS ve KTOEÖS ise Dünya Engelliler Günü nedeniyle aynı saatte Meclis önünde ortak basın açıklaması yapacak. FEDERASYON BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve federasyona bağlı derneklerin temsilcileri, bugün saat 10.30’da basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısı Görmezler Derneği Mehmetali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda yer alacak. Gün dolayısı ile engellilerin genel sorunlarını içeren 14 maddelik istem paketi de milletvekillerine ve hükümet yetkililerine iletilecek. Daha sonra saat 11.00’de Lions Kulübü Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da saat 16.00’da Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu’nu kabul edecek.