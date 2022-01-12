Bugün, Erdoğan ile görüşecek

Başbakanlık görevine gelmesi sonrası ilk resmi yurtdışı ziyaretini Ankara'ya yapan Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

Başbakanlık’tan edinilen bilgiye göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi 9.30’da (Türkiye saatiyle 10.30), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulü ise 13.00’de (Türkiye saatiyle 14.00) olacak.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık görevine gelmesi sonrası ilk yurtdışı resmi ziyaretini yapmak üzere dün gittiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ederek, saygı duruşunda bulunmuş ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamıştı.

Sucuoğlu, dün akşam ise AK Parti ve MHP Milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Başbakan'ın heyetinde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı'lı ve Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Kutay yer alıyor.