CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pandemi sürecini değerlendirerek sürecin yönetilemediğine işaret etti.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Bu sabah dördüncü vakadan söz ediyor gazeteler. “Yeni normal vakalı dönemdir. Şaşılacak bir şey yok. Biz buna hazırlandık zaten. Endişeye mahal yok” demeyi çok isterdik.

Bunu diyebilmek için de Mart’tan beri pandemi hastanesi yapılsın, para yoksa borçlanılıp yapılsın, hazırlıklar tamamlansın dedik. Ama bugün hala hastane için yıl sonu işaret ediliyor. Hazırlıkların ve organizasyonun hali ortada. Bir süreç nasıl yönetilemez? İnsanların güveni nasıl yok edilir? Hükumet her adımında bize bu konudaki “başarı”sını göstermek için elinden geleni yapıyor!”