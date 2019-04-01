Bugün hava nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13-18 derece dolaylarında seyredecek.