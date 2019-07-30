Bugün hava nasıl olacak?

Erenköy şehitleri için mevlit okutulacak

Lefkoşa Gençlik günleri devam ediyor

Bakan Üstel, Anadolu Jet ve THY yetkilileri ile biraraya...

LTB kurslarına katılan çocuk ve gençlere yönelik...

"Bakım ve onarımı bizde olmayabilir ama burada...