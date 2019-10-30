Bugün hava nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyretmesi, rüzgarın isegüney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 21-27 derece dolaylarında seyredecek