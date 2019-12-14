Bugün hava nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla gökgürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13-19 derece dolaylarında seyredecek.