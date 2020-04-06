Bugün hava nasıl olacak?
- Kıbrıs
- 06 Nisan 2020 Pazartesi 07:04
- Kıbrıs Genç Tv
1 Gazetelerinin Spor Manşetleri - 6 Nisan 2020 2 Celal Kusetoğlu hayatını kaybetti 3 “Bu sorunun sosyal patlamaya dönüşmesi mutlaka... 4 Suphi Çoşkun: “5 hastamız iyileşip köye döndü” 5 İtalya'da hastalar sokakda,cesetler koridorda 6 Lapta ve Alsancak’a giriş çıkışlar polis kontrolünde 7 LTB, 17 ATM noktasına hijyen seti yerleştirdi 8 Yükseköğrenim ‘WhatsApp Destek Hattı’ devreye... 9 Polis göz açtırmıyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
EMİNE KESKİN ECZANESİ
Tel: 05338798193
Lefkoşa
PERVİN ECZANESİ
Tel: 03922252818
Lefkoşa
OBA ECZANESİ
Tel: 03922237101
Lefkoşa
NECATİBEY ECZANESİ
Tel: 03922281478
Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
Tel: 03928224142
Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Tel: 03928152585
Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Tel: 03928152025
Gazimağusa
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
Tel: 03923662026
Gazimağusa
ÇİSEM ECZANESİ
Tel: 0392 365 40 04
Gazimağusa
DEMET ECZANESİ
Tel: 03923663350
Güzelyurt
SEVİL ECZANESİ
Tel: 03927143591
Güzelyurt
ERİN ECZANESİ
Tel: 03927147052
İskele
Mehmet İlban Eczanesi
Tel: 0392 371 23 66
Üst Mesarya
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Tel: 0539 105 48 88
Alt Mesarya
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
Tel: 03922369100
Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338325742
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Lefke
NANE LİMON ECZANESİ
Tel: 03927277470
Lefke
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Tel: 05338419578