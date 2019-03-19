Bugün hava nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri sisli geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 18-23 derece dolaylarında seyredecek.