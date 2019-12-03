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Bugün KKTC geneline su verilemeyecek

Bugün KKTC geneline su verilemeyecek
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Su İşleri Dairesi, bakım onarım çalışmaları yapılacağından Su Temin Projesi kapsamında bugün KKTC geneline 7 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.Su kesintisi 09:00 – 16:00 saatleri arasında uygulanacak.
Su İşleri Dairesi, halkın suyu idareli kullanması gerektiğini ve süreçle ilgili olumlu veya olumsuz gelişme olması durumunda
bilgilendirme yapılacağını da bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2019, 12:26
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