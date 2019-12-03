Su İşleri Dairesi, bakım onarım çalışmaları yapılacağından Su Temin Projesi kapsamında bugün KKTC geneline 7 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.Su kesintisi 09:00 – 16:00 saatleri arasında uygulanacak.
Su İşleri Dairesi, halkın suyu idareli kullanması gerektiğini ve süreçle ilgili olumlu veya olumsuz gelişme olması durumunda
bilgilendirme yapılacağını da bildirdi.
Bugün KKTC geneline su verilemeyecek
Su İşleri Dairesi, bakım onarım çalışmaları yapılacağından Su Temin Projesi kapsamında bugün KKTC geneline 7 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.Su kesintisi 09:00 – 16:00 saatleri arasında uygulanacak.
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