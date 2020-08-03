Bugün Kurban Bayramının dördüncü ve son günü…

Bayram, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske gibi önlemlerle kutlanıyor.

Kurban Bayramı’nda, korona virüs tedbirleri çerçevesinde bazı yerlerde bayramlaşma etkinlikleri yapılıyorken, bazı yerlerde ise yapılmıyor.

Lefkoşa Türk belediyesi tarafında her yıl geleneksel olarak kurulan bayram yeri de korovavirüsü salgınına takılarak kurulmadı.

Cumhurbaşkanlığı’nda bayramın birinci günü yapılan bayramlaşma tebriği de bu bayram gerçekleştirilmedi.

Bayram dolayısıyla gerekli önlemler alındı.

Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramını halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldıklarını açıkladı.

Merkezi Cezaevi’nde de açık görüş devam ediyor.