Bugün Kurban Bayramı’nın ikinci günü

Bugün bayramın ikinci günü.

Kurban Bayramı, bugün ikinci gününde. 4 günlük bayramın, Çarşamba tamamlanmasıyla resmi tatil de sona erecek.

Bayramın ikinci gününde de, akraba ziyaretlerini sürdüren vatandaşlar, hayatta olmayan yakınları için mezarlıklara gidiyor, dua okuyor.

Kurban Bayramı nedeniyle yarın Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirilecek.

Bayram süresince Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara, 09:00 ile 16:30 saatleri arasında, yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanıyor.

Kurban Bayramı’nın 4 günlük tatili dolayısıyla başta Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere kurum ve kuruluşlar önlemler aldı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da, bayramı boyunca bakiye borç nedeniyle elektrik kesintisi yapılmayacağını ve elektrik arz güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Gazimağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, İskele Belediyesi ve Lefke Belediyesi bayramın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldığını duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2019, 10:16