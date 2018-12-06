Bugün neler yaşandı?

Dün gece özelikle Girne, Girne Boğazı, Alsancak, Lapta ve Dikmen’de etkili olan yağış, derelerin taşmasına yol açtı. Meydana gelen sel ve toprak kaymaları, can ve mal kaybına neden oldu.



ARAÇLARIYLA DEREYE YUVARLANAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ ARANIYOR



Can kaybı, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun Ciklos mevkiinde meydana geldi. Sel sularına kapılan bir araç, içindeki dört kişiyle birlikte dereye yuvarlandı. Arama kurtarma ekipleri sabah saatlerinden itibaren bölgede karadan ve havadan çalışmalar yürüttü. Sabah saatlerinde önce Ciklos mevkiinde bir erkeğin cesedi bulundu. İlerleyen saatlerde Doğanköy’ün 200 metre yukarısında bir erkek ve bir kadına ait iki cesede daha ulaşıldı. Arama çalışmalarında helikopterler ve dronlar da kullanıldı.





Dereye yuvarlanan araçsa, Doğanköy göletindeki bendin alt kısmında, çamura saplanmış olarak bulundu. Ancak dördüncü kişiye henüz ulaşılamadı. Akşam saatlerinde Girne bölgesinde yeniden başlayan yağmur, arama çalışmalarını aksattı.



Polis Basın Subaylığı, ilerleyen saatlerde cesetlerine üç kişinin kimliğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 18 yaşındaki Gaye Soyutok, 21 yaşındaki Tolga Bekçi ve 23 yaşındaki Ahmet Kılıç olduğu bildirildi.



Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bölgede sabah saatlerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Başbakan Erhürman, ülkede etkili olan yağışların yol açtığı felakete işaret ederek “Son derece üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Can kaybı 4’e çıkabilir” dedi.



Ölenlere rahmet, tüm halka sabır dileyen Başbakan Erhürman, son derece ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, yurttaşlara, polisin uyarılarına mutlaka uymaları ve kapatılan yollara girmemeleri çağrısı yaptı.



Erhürman, Başbakanlık’a bağlı bütün kuruluşların çalışmalarını sürdüreceğini, önlemlerin alınacağını aktardı. Hataların nerelerde yapıldığı üzerine tartışılacağını da kaydeden Erhürman, önceliğin icraat olduğunu vurguladı ve hayatını kaybedenler adına çok üzgün olduğunu söyledi.



VUNİ PALACE’DA HASAR BÜYÜK

Yoğun yağışın etkili olduğu Girne’de Vuni Palace Otel’de de büyük hasar meydana geldi. Taşan dere, Vuni Palace’da birçok odanın su ve çamur içinde kalmasına yol açtı. Sel, oteldeki bazı araçları denize sürüklendi. Onlarca araç kullanılamaz hale geldi. Dün gece Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarılan otel müşterileri başka otellere yerleştirildi.



Vuni Palace’da incelemelerde bulunan Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, otel yetkililerinden bilgi aldı ve bölgede incelemelerde bulundu.





UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, sabah saatlerinde Vuni Palace’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Tatar, çok büyük bir felaket yaşandığına ve büyük zarar olduğuna işaret ederek bu bölgede sekiz yıl önce de benzer sıkıntıların yaşandığını kaydetti ve "Geçen bu sekiz yılda neden önlem alınmadı. Buna bakmak lazım. En azından bundan sonra önlem almak lazım. Bu, ülke servetinin kaybıdır" dedi. Tatar, Oscar ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Otel yetkililerinden Hasan Oscar ise, henüz hasar tespiti yapamadıklarını ancak tesisin büyük zarar gördüğünü söyledi. Oscar, yetkililerin içinde bulundukları olumsuz durumla ilgilenmesini beklediklerini ifade etti.



LAPTA VE ALSANCAK’TE EV VE İŞLERİNİ SU BASTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Aşırı yağışların neden olduğu sellerden en çok etkilenen yerler arasında Lapta ve Alsancak da vardı. Taşan dereler, çok sayıda ev ve işyerlerinin su ve çamur içinde kalmasına neden oldu. Selde sürüklenen çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda bahçe ve istinaf duvarı yıkıldı.





Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, doğal felaketin yarattığı tahribatı yerinde görmek amacıyla Girne bölgesinde Alsancak ve Lapta’da da incelemelerde bulundu.



Temizleme çalışmalarını izleyip, sel felaketinin verdiği zararı yerinde inceleyen Erhürman ile Özersay, geçmiş olsun dileğinde bulunup, vatandaşların şikayetlerini dinledi.



Vatandaşlar, dere kenarına yapılan evler ve bahçe duvarlarının suyun akış yolunu daralttığı ve felaketin bu yüzden yaşandığını kaydetti. Vatandaşlar hem mağduriyetlerinin giderilmesi hem de benzer felaketlerin önüne geçilecek önlemlerin alınması konusunda yetkililerden yardım istedi.





Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de, Başbakan Tufan Erhürman’a teşekkür ederek, radikal kararlar almak zorunda olduklarını söyledi. Ataser, bu sıkıntıların bir daha yaşanmaması için gerekli adımları hükümetle birlikte atacaklarını ifade etti.



Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da, yaraları sarmak için çalıştıklarını ve bu sorunların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.



Lapta’da da çalışmaları izleyen ve bilgi alan Erhürman, burada yaptığı açıklamada en büyük üzüntünün yaşanan can kaybı olduğunu vurguladı. Felaket dolayısıyla ciddi maddi hasarlar yaşandığını ifade eden Erhürman, bu felakette dere ıslahının çok büyük sıkıntı olarak ortaya çıktığını söyledi ve gereken önlemlerin, yaşanan bu acıların bir daha yaşanmaması için gereken adımları atacaklarını söyledi.

Erhürman, "Yerel yönetimlere gereken desteği vereceğiz, vatandaşlar da anlayış göstermesini bekliyoruz" dedi.





Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, ülkenin kurak olmasının "hiç yağmur yağmayacak" demek olmadığını belirterek, su yollarının tıkanmaması gerektiğini bunu yaşananlarla gördüklerini söyledi.



Şahali, "Artık bunu yaşamamak için gereken önlemleri alacağız. Can kaybı çok üzücü. Büyük mal kaybı var. Bu yanlışların bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atacağız" diye konuştu.





DİKMEN’DE BAZI EVLERİ SU BASTI



Dikmen’de yerleşim bölgesinin içinden geçen derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı. Vatandaşlar, gün boyu evlerini temizlemek için çaba harcadı.



Başbakan Tufan Erhürman, yoğun yağış sonrası oluşan sel felaketinin yaşandığı Dikmen'de de inceleme yaptı.



Erhürman, Dikmen köy içinde sel felaketinden etkilenen evleri ziyaret etti, vatandaşlara destek verdi. Yaşanan felaketten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Erhürman, böylesi felaketlerin yaşanmaması için alınması gereken önlemleri alacaklarını, gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Erhürman, bu çalışmalara vatandaşların da anlayış göstereceğine inandığını söyledi.



Erhürman'a Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali ile Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de eşlik etti.