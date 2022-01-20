Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği seçim takvimine göre, bugün seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü.
26 Kasım’da başlayan seçim sürecinde sona gelindi. YSK’nin ilan ettiği takvimle 28 Aralık’ta başlayan propaganda süreci, cumartesi saat 18.00’de sona eriyor. Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günüyse bugün.
Seçmenler, kimlik kartı numaralarıyla http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adreslerinden nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor.
Sandık kuruluna, kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti gibi resmi belgelerden biri ibraz edilerek oy kullanılabilecek.