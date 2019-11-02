Bugün ve yarın yağmur var

Meteoroloji Dairesi, bugün gök gürültülü sağanak, Yarın ise sabah saatlerinde sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava diğer günlerde genellikle açık az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli yağışanında ise yer yer fırtına şeklinde esecek.