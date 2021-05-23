Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6718 olup, 21'i yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış 38 kişi taburcu edilmiştir.
7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.
14 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne,1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.kaymaklı-2 / Göçmenköy-1/ Hamitköy-1 / Kızılay-2 / Surlariçi-3 / Haspolat-2/ Ortaköy-3
Girne
Girne Merkez- 5 / Karaoğlanoğlu-1
Güzelyurt
Aydınköy-1
23 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6718
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 159. 208
Toplam Vaka Sayısı: 7087
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6750
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 304
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 276
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 115
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 93
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1373
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5415