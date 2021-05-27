Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6217 olup, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 24 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır. 

1 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenikent-1 

Girne 

Girne Merkez- 2 / Kaşgar-2/ Lapta-1/ Alsancak-3 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 / Karakol-3 


Lefke 

Gemikonağı-1 

27 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6217 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 14 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24    

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.191.211 

Toplam Vaka Sayısı: 7155 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6849 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 273   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 242  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 218 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 33 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1080  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6229

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 18:53
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