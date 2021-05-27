Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6217 olup, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 24 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır.

1 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenikent-1

Girne

Girne Merkez- 2 / Kaşgar-2/ Lapta-1/ Alsancak-3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Karakol-3



Lefke

Gemikonağı-1

27 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6217

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.191.211

Toplam Vaka Sayısı: 7155

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6849

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 273

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 242

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 218

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 33

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1080

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6229

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 18:53