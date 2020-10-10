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Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1234 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 6 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

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