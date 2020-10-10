Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1234 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 6 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1234 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
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