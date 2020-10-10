Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1234 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 6 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.