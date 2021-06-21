Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9153  olup, 10 yerel  pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir. 


3 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-1 / Hamitköy-1/ Gönyeli-1 

Girne 

Aşağı Girne-1/ Alsancak-1/ Çağlayan-2 

Gazimağusa 

Karakol Bölgesi- 3 


21 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9153 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  

Yerel Vaka Sayısı: 10 

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.392.352 

Toplam Vaka Sayısı: 7773 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7474 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 264   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3661 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 363 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1058 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3048 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.213

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021, 19:57
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