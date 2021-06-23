Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8491 olup, 27'si yerel  28 pozitif vakaya rastlanmış, 18 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır. 

4 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Yakındoğu Bulvarı-1 

Girne 

Girne Merkez- 9 / Dikmen-1/ Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-2 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3 

İskele 

Aygün-1 


23 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8491 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  1  

Yerel Vaka Sayısı: 27 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.409. 732 

Toplam Vaka Sayısı: 7845 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7509 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 263 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5175 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 394 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 475 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2544 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.325

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